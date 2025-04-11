 Artık Kabak tadı verdi dedi ve ekledi “İsteğimizin ret edilmesi hukuksuzdur”

​​​​​​​Köyüme dokunma platformu başkanı Mecdi Cengiz “ Yargı kararına rağmen Akyazı belediye meclisinin almış olduğu karara tepki gösterdi ve artık kabak tadı verdi ve ekleyerek

Köyüme dokunma platformu başkanı Mecdi Cengiz “ Yargı kararına rağmen Akyazı belediye meclisinin almış olduğu karara tepki gösterdi ve artık kabak tadı verdi ve ekleyerek “alınan bu karar hukuksuzdur” dedi.

Toplantıyı platform üyeleri ile birlikte büyük bir ciddiyetle izleyen ve toplantının sona ermesinden sonra salondan ayrılan ve belediye hizmet binası önünde bir açıklama yapan Sakarya Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz şunları söyledi “16.10.2020 tarihinde kırsal mahalle yasası yürürlüğe girmiştir. Buğdaylı Mahalle sakinleri de Muhtarları vasıtasıyla bu yasadan yararlanarak kırsal mahalle olma isteklerini ikinci kez bir dilekçe ile belediyeye iletmişlerdir. 17.4.2023 tarihinde yaptıkları ilk müracaatlarına olumsuz cevap alınca, Sakarya 2. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve idare mahkemede 31.05.2024 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararla davayı kazanmışlardır. Bunun üzerine kırsal mahalleye dönüşme isteklerini ikinci bir dilekçe ile tekrar belediyeye bildirmişlerdir. 18.02.2025 günü yapılan meclis toplantısında Mahalle sakinlerinin bu isteği gündeme alınmış, her nedense meclis bu isteğimizi ve dilekçemizi yasa gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine gönderme yerine dilekçemizi İmar ve Şehircilik Komisyonuna göndermiştir. O gün alınan bu karar başkanın ve meclisinin niyetini ortaya koymuştur. Bugün yapılan toplantıda da gündemin 2. Maddesinde yer alan ve istekleri ile ilgili kararın olumlu çıkmasını bekleyen Buğdaylı Mahallesi sakinleri, isteğimizle ilgili komisyon ve gündem maddesinin okunmadan oylanması yasalara aykırıdır. Bu uygulama ve komisyonun almış olduğu isteğimizin kabul edilmemesi kararı bizleri derinden üzmüştür. Hakkımızın alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Konuyla ilgili belediye başkanı ya da meclis sözcüsünün toplantıyı takip eden bizlere bir açıklama yapmaması ve bizleri dikkate bile almamış olmalarını bir nezaketsizlik olarak değerlendiriyoruz diyen Sakarya Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz Belediye Meclisinin verdiği bu karar hem platform üyelerimizi, hem mahalle sakinlerimizi, hem de mahalle muhtarlığımız ve azalarımızı derinden üzmüştür dedi ve bu konuyla ilgili geniş çaplı bir basın toplantısı yapacaklarını, bu toplantıda yaşadıklarını geniş bir biçimde ve detaylı olarak anlatacaklarını, meclisin almış olduğu ve kabak tadı veren bu hukuksuz kararı tekrar yargıya taşıyacaklarını sözlerine ekledi.