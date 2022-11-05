ALAAĞAÇSPOR EVİNDE KRAL 4-0

​​​​​​​Alaağaçspor evinde konuk ettiği Hanlıspor’u her iki devrede attığı ikişer golle 4-0 yenerek hanesine 3 puan daha ekledi.

Alaağaçspor evinde konuk ettiği Hanlıspor’u her iki devrede attığı ikişer golle 4-0 yenerek hanesine 3 puan daha ekledi.

Oyunun ilk 20 dakikasında denk bir mücadele izledik. 20. Dakikada Alaağaçsporlu Ömer sarfettiği sinkaflı bir söden dolayı hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atınca maçın bundan sonraki dakikalarında Alaağaçspor 10 kişi kaldı.

Bu dakikadan sonra Alaağaçspor daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. 40. Dakikada kazanılan penaltıyı Erkan gole çevirdi. Bu golle Alaağaç 1-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikasında Okan takımının ikinci golünü Hanlı filelerine gönderdi. 2-0 İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alaağaçspor 53. Dakikada Erkan ve 69. Dakikada Ebubekir’le birer gol daha kazanınca maç Alaağaçspor’un 4-0 galibiyeti ile tamamlandı.

STAD: Akyazı Suni

HAKENLER: Zeki Erdem Şen *** Beytullah Yiğit *** Ömer Buğrahan ***

ALAAĞAÇSPOR: Yusuf ** Recep *** Mehmet (Recep**) Dindar *** Muhammet *** Okan ** (Furkan **) Ebubekir ** (Yakup**) Erkan *** (Muhammet **) Okan *** (Halil **)Ömer ? Efendi ***

ANTRENÖR: Murat Yıldırım

HANLISPOR: Barış ** Furkan ** Erdem ** Bahadır ** Aydın ** Hakan (Ahmet **) Berat ** (Ahmetcan **) Ferhat ** (Mehmet **) Berat K.** (Berkay **) Yusuf ** (Yunus**) Enez **

ANTRENÖR: Arif Erdem

GOLLER: Dk.40 Ömer, Dk.44 Okan, Dk. 53 Erkan, Dk. 69 Ebubekir (Alaağaçspor )

KK. Dk. 20 Ömer (Alaağaçspor)