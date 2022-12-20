Akyazı’ya üç yeni anaokulu

Akyazı Milli Eğitimin 2022 yılı yatırım programı içinde yer alan üç yeni anaokuluna kavuşacak. Anaokulların biri Dokurcun Mahallesine, diğer ikisi ise merkez mahallelere yapılacak.

Akyazı Milli Eğitimin 2022 yılı yatırım programı içinde yer alan üç yeni anaokuluna kavuşacak. Anaokulların biri Dokurcun Mahallesine, diğer ikisi ise merkez mahallelere yapılacak.

Dokurcun Mahallesine yapılacak olan ve ihalesi tamamlanan Anaokulu 4 derslikli olacak. Ömercikler Mahallesine yapılacak olan Anaokulunun ihalesi 20 Aralık 2022 (bugün) günü yapıldı. Okul 8 derslikli olacak. Yine İlçe merkezinde yapılması planlanan ve projesi henüz yeni tamamlanan ve ihale aşamasına geçilen “özel eğitim” anaokulu 12 derslikli olacak. Böylece Akyazı 3 Anaokuluna daha kavuşacak.