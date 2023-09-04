Akyazılılar şampiyonluğu dev ekranda izledi

​​​​​​​Akyazılı vatandaşlar A Milli Takım Voleybol Takımı’nın, CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon

Akyazılı vatandaşlar A Milli Takım Voleybol Takımı’nın, CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu müsabakayı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde Akyazı Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda birlikte izledi.

Akyazı Belediyesi, A Milli Takım Voleybol Takımı’nın, CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldiği müsabaka için Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde dev ekran kurdu. Filenin Sultanlarının 3-2’lik skorla yenerek Avrupa Şampiyonu olduğu müsabakayı çok sayıda Akyazılı kurulan dev ekranda ellerinde Türk Bayrakları ile takip etti. Belediye tarafından maçı izlemeye gelen vatandaşlara çay ikramında da bulunuldu.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar ile birlikte müsabakayı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde izleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan alınan tarihi başarı ile Filenin Sultanlarının tüm Türkiye’yi gururlandırdığını ifade etti.