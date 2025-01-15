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Vefat
Giriş Tarihi : 15-01-2025 18:06

Akyazı’lı Kore Gazisi Cevdet Özden toprağa verildi

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Bedil Kadirbey Mahallesinde yaşayan 94 yaşındaki Cevdet Özden dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı’lı Kore Gazisi Cevdet Özden toprağa verildi

Akyazı’ya bağlı Bedil Kadirbey Mahallesinde yaşayan 94 yaşındaki Cevdet Özden dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Bedil Kadirbey Mahallesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Cevdet Özden vefat etti.

 

Kore Gazisi Cevdet Özden’in Türk Bayrağı örtülü cenazesi Badil Kadirbey Mahallesindeki evinde alınan helallik sonrası Bedil Kadirbey Camiine getirildi. Burada Özden ailesi taziyeleri kabul etti.

Kore Gazisi Cevdet Özden’in cenazesi Bedil Kadirbey Camiinde kılınan İkindi  namazı ve cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

 Kore Gazisi Ce3vdet Özden’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

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