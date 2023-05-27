Akyazılı iş insanlarından Devlet Hastanesine Hayırlı destek

​​​​​​​Akyazılı iş insanları Serkan Atilla, Salim Üzmez, Alpaslan Demir ve Murat Uzun Akyazı Devlet Hastanesi Göz Polikliniğinin önemli eksiklerinden olan, eksikliği nedeniyle Akyazılıların ilçe dışına gidip

Akyazılı iş insanları Serkan Atilla, Salim Üzmez, Alpaslan Demir ve Murat Uzun Akyazı Devlet Hastanesi Göz Polikliniğinin önemli eksiklerinden olan, eksikliği nedeniyle Akyazılıların ilçe dışına gidip muayene olmaları gerektiren göz tansiyonu ölçümü, refraksiyon ölçümü ve kornea hastalıkları tespitinde kullanılan keratometre ve gözlük lensi derecesi ölçen lensmetre cihazlarını satın alarak bağış yapmaları hastane yönetimi ile göz polikliniğini sevindirdi ve mutlu etti.

Akyazılı iş insanlarının yaptıkları anlamlı bağış Akyazı Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Başhekim yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran ve Uzman Göz Doktoru Selda Tokat ve Sağlık Bakın Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz tarafından teslim alındı.

Devlet Hastanesi başhekimi Akyazılı iş insanlarına yaptıkları bu anlamlı ve hayırlı destek için teşekkür etti ve hayırsever iş insanlarına birer plaket takdiminde bulundu.

Akyazılı iş insanlarının satın aldıkları cihazların teslimine belediye başkanı Bilal Soykan’da katıldı. Soykan, hem iş insanlarına teşekkür etti hem de Akyazılı iş insanlarına bu tür anlamlı ve hayırlı bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.