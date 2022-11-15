Akyazılı Hakan Cinoğlu da yaralılar arasında

İstanbul İstiklal Caddesinde bankın üzerine bırakılan bombanın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş 81 kişide yaralanmıştı.

İstanbul İstiklal Caddesinde bankın üzerine bırakılan bombanın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş 81 kişide yaralanmıştı. Hain saldırı esnasında olay mahallinde bulunan Akyazılı Hakan Cinoğlu’da yaralananlar arasındaydı.

Akyazı Alaağaç Mahallesinden olan şu an itibarıyla Darıca’da ikamet eden ve Darıca’da kuaförlük yapan Hakan Cinoğlu yüzünden yaralanmış ve tedavi için de Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Akyazılı Hakan’ın hayati bir tehlikesinin olmadığı ancak patlamanın etkisiyle aldığı yaralar nedeniyle bugün kaldırıldığı hastanede gözünden ve yüzünden ameliyat olacağı yakınları tarafından açıklandı.