  Akyazılı 30 Muhtardan  Edirne ve Çanakkale gezisi

​​​​​​​Muhtarlar günü münasebetiyle Akyazı Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen Edirne ve Çanakkale gezisine 30 muhtar katıldı.

Muhtarlar günü münasebetiyle Akyazı Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen Edirne ve Çanakkale gezisine 30 muhtar katıldı.

İlk durak Edirne

Akyazı Muhtarlar kafilesi Cuma günü gece yarısından sonra çıktığı gezisinde ilk durak Edirne oldu. Selimiye Camiinde sabah namazını kılan Akyazılı Muhtarlar, öğleye kadar Edirne de tarihi ve görülmesi gereken yerleri gezdi ve öğle sonrasında da Çanakkale’ye geçti ve kalacağı otele geçti.

Pazar sabahı erkenden kalkan Akyazılı Muhtarlar Çanakkale’nin öncelikli olarak şehitliğe vererek gezilmesine vererek gereken her yeri gezdi ve kendilerine mihmandarlık yapanlardan da gezdikleri yerlerle ilgili bilgi sahibi oldular. 30 Muhtarın katıldığı Akyazı kafilesi Pazar gecesi Akyazı’ya geri döndü.

Gezi sonrası Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş’tan Edirne ve Çanakkale’mize güzel bir gezi yaptık. Her iki İlimizde gezilmesi ve görülmesi gereken yerleri gezdik ve gördük açıklaması geldi.