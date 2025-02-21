Akyazı’da şenlik için protokol imzalandı

Protokole imzaları Belediye adına başkan Bilal Soykan, Milli Eğitim adına da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can attı.

Akyazı belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Bilim Şenliği” konusunda anlaşma sağlandı ve protokol imzalandı.

Protokole imzaları Belediye adına başkan Bilal Soykan, Milli Eğitim adına da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can attı.

Tubitak 4007 kapsamında yapılması planlanan ve protokole bağlanan “bilim şenliği “ 16-17-18 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

İmzaların atılmasının ardından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi “ İmzalanan protokolle Akyazı’da ilk kez bir bilim şenliği yapılacaktır. Yaptığımız protokolde bilim şenliği ile bilim kültürü ile iletişimi yaygınlaştırmaktır. Yine bu protokolle özellikle çocuklarımız bilimsel bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. İlk kez düzenlenecek olan bu şenlikle bilimsel geleceğe yön vermeyi amaçlıyoruz. Bilimsel düşünen ve bilimi seven herkesi şenliğime katılmaya davet ediyoruz”

Akyazı’da ilk kez düzenlenecek olan bu şenliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor.