AKYAZI’DA BİR CAMİ DAHA İBADETE AÇILDI

​​​​​​​Akyazı Yunus Emre Mahallesinde yapımı tamamlanan bir cami daha ibadete açıldı. Adı Güneş olan Cami Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve İl Müftüsü Mehmet Aşık, Belediye Başkanı

Akyazı Yunus Emre Mahallesinde yapımı tamamlanan bir cami daha ibadete açıldı. Adı Güneş olan Cami Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve İl Müftüsü Mehmet Aşık, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından ibadete açıldı.

Düzenlenen tören cami Dernek Başkanı emekli öğretmen Sadettin Boz’un yaptığı konuşma ile başladı. Dernek Başkanı Boz, 2 yıl 6 ay gibi kısa sürede tamamladıkları camilerinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve yapım çalışması süresince desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür etti.

Açılış töreni cami dernek yönetiminin davetlilere verdiği ikramla sona erdi.