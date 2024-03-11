Akyazı Saadete Milletvekili desteği

​​​​​​​Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya Partisinin seçim çalışmalarına katkı vermek üzere Akyazı’ya geldi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya Partisinin seçim çalışmalarına katkı vermek üzere Akyazı’ya geldi.

Gündüz kuşağında Belediye başkan adayı Şeref Tan ve partili yöneticilerle birlikte partisi tarafından hazırlanan standı açan ve açılış sonrası standı gezmeye gelen Akyazılılarla bir araya gelen ve onlara aşure ikramında bulunan Milletvekili Kaya, daha sonra çarşı içinde esnafı gezdi ve adayları için oy talebinde bulundu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya esnaf ziyaretlerini tamamladıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret etti.

Akşam kuşağında da yine ekibiyle birlikte Çatalköprü Mahallesine gitti ve burada kendilerini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti ve 31 Mart seçimlerinde hem büyükşehir belediye başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, hem de Akyazı belediye başkan adayı Şeref Tan için oy istedi.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Milletvekili Mustafa Kaya, geçirdiğim bir gün içinde Akyazı’da partimizin durumunun gayet iyi olduğunu gördüm. Bundan çok büyük mutluluk duydum. Akyazı ve Sakaryalılar bize teveccüh gösterir Adaylarımızın seç ilmesine destek verirse geçmişte olduğu gibi bu seçim sonrasında da gerçek belediyeciliğin nasıl yapıldığını görecekler dedi ve bu açıklamasının ardından da İstanbul’a geri döndü.