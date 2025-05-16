AKYAZI ÖSEL ÖĞRENCİ SANAYİCİ PROJESİNDE 2025 YILI ÇALIŞMALARI VELİ TOPLANTISI İLE TAMAMLANDI

​​​​​​​2025 yılı Ocak ayında başlayan Kısa adı ÖSEL olan “Öğrenci, Sanayici El Ele Daha Güçlü Geleceğe “ projesinin son ayağı olan veli sanayici buluşması Akyazı Mesleki Eğitim

2025 yılı Ocak ayında başlayan Kısa adı ÖSEL olan “Öğrenci, Sanayici El Ele Daha Güçlü Geleceğe “ projesinin son ayağı olan veli sanayici buluşması Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılarak sonlandırılmıştır.

Seminere Akyazı’da faaliyet gösteren fabrika müdürleri Atso yetkilileri öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda Mayıs ayı ziyaretleri tamamlandıktan sonra işletmelerden davet edeceğimiz yetkili arkadaşlar, ziyarete gelen öğrenci velilerine yönelik nitelikli iş gücü , mesleki eğitimin önemi ve fabrikaların genel çalışma prensipleri gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Mesleki eğitimin öneminin vurgulandığı nitelikli iş gücü ihtiyacının anlatıldığı seminer velilerin memnuniyeti ve proje yürütücülerine teşekkür etmeleri, önümüzdeki yıl içinde projenin devam etmesi dilekleriyle sona erdi.

Projede İnönü , Paris, TOBB ve Cumhuriyet Ortaokulları 7. Sınıflarından seçilen işe kabiliyetli 10 ar öğrenci dönerli olarak Wiber, Altındere süt ürünleri, Sunparadise, A1Kimya ve OPTİMAK STU tesislerinde ziyaretlerde bulunmuş ve buralardaki çalışmaları izleyip bazı iş yerlerinde çalışmalara katılma imkanı bulmuşlardı.

Toplantıya katılan öğrencilerin velileri ve yakınları böylesine güzel bir projeyi ortaya çıkaran ve titizlikle uygulayan iş adamlarına ve emeği geçen milli eğitim çalışanlarına teşekkür ettiler.