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AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE TANITIM ŞENLİĞİ

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AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE TANITIM ŞENLİĞİ

​​​​​​​Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi meslek lisesi her yıl geleneksel olarak düzenlemekte olduğu geleneksel alan ve okul tanıtım şenliği gününü 8 MAYIS 2025

Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi meslek lisesi her yıl geleneksel olarak düzenlemekte olduğu geleneksel alan ve okul tanıtım şenliği gününü 8 MAYIS 2025 Perşembe günü düzenliyor. Batakköy Mahallesindeki okul salonunda düzenlenecek olan tanıtım gününün saati 10.00 ile 14.00 arası. Tanıtım programında GRAFİK VE FOTOĞRAF bölümü, ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ bölümü, YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ bölümü, MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ alanlarında tanıtım yapılacak. Okul Müdürü Savaş Özmeriç Okulunun düzenlediği bu şenliğe tüm Akyazı’lıları davet etti.