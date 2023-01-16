AKYAZI MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDEN GÜREŞTE 4 BİRİNCİLİK

Sakarya Okul Sporları Güreş Şampiyonası Sakarya Lütfi Yaman Spor salonunda yapıldı.
Şampiyonada Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Abdurrahman BİLİR, Adem KAYA, Feyzullah Enbiya BAYGÜL, ve Yunus Emre BAYCAN turnuvada tüm rakiplerini yenerek kilolarında birincilik elde ettiler.
BİR BAŞARI DA AKYAZI İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ GENÇ-A VE GENÇ – B TAKIMLARINDAN
Sakarya Lütfü Yaman Spor Salonunda yapılan Sakarya Okul Sporları Genç A ve Genç B kategorisinde Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri
Genç B 55 kiloda Muhammed Ali Köse İl birincisi,
Genç B 45 kiloda Miraç Akyüz il birincisi
Genç A 92 kiloda Hüseyin Albayrakoğlu İl ikinci,
Genç B 55 kiloda Resul Enes Aktürk İl üçüncüsü oldu.
Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.