Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 16-01-2023 22:10

AKYAZI MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDEN GÜREŞTE 4 BİRİNCİLİK

​​​​​​​Sakarya Okul Sporları Güreş Şampiyonası Sakarya Lütfi Yaman Spor salonunda yapıldı.

AKYAZI MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDEN GÜREŞTE 4 BİRİNCİLİK

Sakarya Okul Sporları Güreş Şampiyonası Sakarya Lütfi Yaman Spor salonunda yapıldı.

Şampiyonada Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Abdurrahman BİLİR, Adem KAYA, Feyzullah Enbiya BAYGÜL, ve Yunus Emre BAYCAN turnuvada tüm rakiplerini yenerek kilolarında birincilik elde ettiler.

BİR BAŞARI DA AKYAZI İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ  GENÇ-A  VE GENÇ – B TAKIMLARINDAN

Sakarya Lütfü Yaman Spor Salonunda yapılan Sakarya  Okul Sporları Genç A ve Genç B kategorisinde Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri

Genç B 55 kiloda Muhammed Ali Köse İl birincisi,

Genç B 45 kiloda Miraç  Akyüz il birincisi

Genç A 92 kiloda Hüseyin Albayrakoğlu İl ikinci,

Genç B 55 kiloda Resul Enes Aktürk İl üçüncüsü oldu.

Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 
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