Akyazı Konuralp İlkokulu’nda Miniklerden Büyük Davet: 75 Ünite Kan Bağışı Toplandı

​​​​​​​J&J Konuralp İlkokulu’nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, geleceğin kan bağışçıları olan minik öğrenciler ailelerini kan vermeye davet etti.

Etkinlik kapsamında kan bağışında bulunan ailelerin çocuklarına madalyaları takdim edilerek bu anlamlı güne hatıra bırakıldı. Miniklerin heyecanı ve mutluluğu, programın en özel anlarından biri oldu.

Gerçekleştirilen etkinlikte toplam 75 ünite kan bağışı alındı. Hem öğrencilerin hem de velilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, toplumsal dayanışma ve iyilik ruhunun güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ise etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Öğrencilerin duyarlılığı ve çağrısı, etkinliğe anlamlı bir katkı sundu ve de etkili oldu.