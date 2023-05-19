Akyazı Kızılay Alişan’a Rozet Taktı

​​​​​​​Temsilcilikten Şube konumuna gelen Kızılay Akyazı başkanı Mustafa Birincioğlu Sakarya’ya giderek SESOB’u ziyaret etti ve Başkanı Hasan Alişan’a

Temsilcilikten Şube konumuna gelen Kızılay Akyazı başkanı Mustafa Birincioğlu Sakarya’ya giderek SESOB’u ziyaret etti ve Başkanı Hasan Alişan’a Kızılay rozeti taktı.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Birincioğlu, bir müddettir SESOB’a yapmak istediği ziyareti bugün gerçekleştirdiğini söyledi ve değerli başkanımızla görüş alışverişi yaptık ve bize verdiği destekler için teşekkür ettik ve Kızılay’ımızın rozetini değerli başkanımıza takdim ettik dedi.

SESOB Başkanı Hasan Alişan’da Kızılay’ın çok önemli bir kurum olduğunun altını çizdi ve hem Akyazı’daki Esnaf Odası başkanlarımdan aldığım bilgiler ışığında hem de basından takip ettiğim kadarı ile başarılı işlere imza attıklarını gözlemlediğim Kızılay Akyazı Şube başkanının Birliğimize yaptığı bu ziyaret beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Başkana ziyareti için teşekkür ediyor başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum dedi.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nun SESOB başkanı Hasan Alişan’a yaptığı ziyarette aslen Akyazılı olan Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ile Akyazı Şoförler Odası eski 2. Başkanı Yahya Özkurt’ta o anda Alişan’ı ziyaret ediyorlardı.