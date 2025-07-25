AKYAZI KEREMALİ YAYLASINDA YAĞMUR DUASI

Sakarya ve çevresinde uzun süre yağmur yağmaması ve ekilen ürünlerin kuraklıktan kurumaya yüz tutması ve orman yangınlarının meydana gelmesi üzerine Akyazı Müftülüğünce yağmur duası programı düzenlendi.

Sakarya ve çevresinde uzun süre yağmur yağmaması ve ekilen ürünlerin kuraklıktan kurumaya yüz tutması ve orman yangınlarının meydana gelmesi üzerine Akyazı Müftülüğünce yağmur duası programı düzenlendi.

Keramaili yaylasında kalabalık bir cemaatin katılımı ile kılınan Cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Yaz aylarının gelmesi ve beklenen Yağmurların yağmaması Ülkemizde olduğu gibi Akyazı’da uzun süredir yağmur yağmayınca kuraklık ve Orman yangınları baş göstermeye başlamıştı.

Bu nedenle Akyazı Müftüğü tarafından organize edilen yağmur duası Akyazı Keremali yaylasında gerçekleşti.

Program din görevlilerinin Kur'an-ı kerim tilaveti başladı. Daha sonra

İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'in yağmur duasını yaptırdı. Yağmur duasının ardından kurban kesimi gerçekleştirildi.

Din görevlisi Emrullah Dindar hoca tarfından Cuma namazı kıldırılırken aynı saatlerde Akyazı’nın tüm camilerinde Cuma namazı öncesinde yağmur duası yapıldı.

Keremali yaylasındaki Yağmur Duasına Akyazı Kamakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Ak parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, din görevlileri, Muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.