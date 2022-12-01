Akyazı Devlet Hastanesinde Tıbbi Sekreterler günü kutlandı

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesinde Covit 19 hastalığı nedeniyle iki yıldan beri yapılamayan “ 29 Kasım Tıbbi Sekreterler” günü kutlaması bu yıl yapıldı.

Akyazı Devlet Hastanesinde Covit 19 hastalığı nedeniyle iki yıldan beri yapılamayan “ 29 Kasım Tıbbi Sekreterler” günü kutlaması bu yıl yapıldı.

Devlet Hastanesi salonunda gerçekleşen kutlamaya hastane başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Başhekim yardımcısı Savaş Taşkıran, İdari ve Mali İşler Müdürü Ayla Soylu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, İdari ve Mali İşler Müdür yardımcısı Burak Akkan ile tıbbi Sekreterler katıldı.

Kutlama konuşan Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, Hastanemizin her birimi bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Fedakarca çalışan ve başarılı hizmetlere imzalarını atan tıbbi sekreterlerimizin anlamlı günlerini tebrik ediyorum dedi.

Kutlama pasta kesimi ve günün anısına çekilen resimlerle son buldu.