AKYAZI DEVLET HASTANESİ SINIF ATLIYOR

Akyazı Devlet Hastanesi'nin B grubu hastane olması için adım atıldı

Akyazı Devlet Hastanesi'nin B grubu hastane olması için adım atıldı

Başarılı hizmetleri ile dikkatleri üzerine çeken Akyazı Devlet Hastanesinin B grubu hastane olması yolundaki istekleri için somut bir adım atıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü beraberinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri başkanı Suat Koçak, Destek Hizmetleri başkan yardımcısı Ali İrfan Çevik olduğu halde geldiği Akyazı’da İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, yapılan ziyaretin hem çalışmalar hakkında bilgiler almak hem de hastanemizin C kategorisinden B kategorisine geçmesine ilişkin talebimizin yerinde incelenmesine yöneliktir dedi.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü’de yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Akyazı Devlet Hastanemiz 2019 yılından beri yeni binasında hizmet vermekte ve önemli çalışmalara imza atmıştır. B kategorisine geçebilmek için gerekli olan fiziki yapının alt yapısı oluşturulmuş ve hızla bitiş noktasına gelmektedir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu çalışmalara katkı veriyoruz”