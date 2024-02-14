AKYAZI DERBİSİ ALAAĞAÇSPORUN 3-2

​​​​​​​Sakarya Süper Amatörde Akyazı Derbisinde nefes kesen mücadelede kazanan taraf Alaağaçspor oldu.

Sakarya Süper Amatörde Akyazı Derbisinde nefes kesen mücadelede kazanan taraf Alaağaçspor oldu.

Alaağaçspor -3 Kuzulukspor -2

Sakarya Süper amatör B gurubunda Akyazı’yı temsil eden Alaağaçspor ve Kuzulukspor bugün Akyazı suni çimde karşı karşıya geldiler.

Karşılaşmaya iyi başlayan Alaağaçspor Baran ile 1-0 öne geçti. Kuzulukspor bu gole penaltıdan Erkan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Alaağaçspor 52.dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Görkemin vuruşunda kaleci Emirhan gole izin vermedi.

Alaağaçspor Eren ile tekrar öne geçti.2-1..Kuzulukspor’un beraberlik çabaları sonuç verdi ve Mert’in düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını kullanan Sinan skora tekrar denge getirdi.2-2

Mücadelenin uzatma dakikalarında Alaağaçspor Efendi ’in kafa ile yaptığı ortaya Eren’in müthiş kafa golü ile karşılık verdi ve maçın skorunu belirledi 3-2.

Maç sonunda çıkan gerginlik Polis ve her iki takımın yöneticilerinin müdahaleleriyle olaya dönüşmeden sona erdi.