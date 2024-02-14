Akyazı Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

​​​​​​​Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında devam eden toplu sözleşme süreci tamamlandı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde belediye personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “

Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında devam eden toplu sözleşme süreci tamamlandı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde belediye personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Kadrolu işçilerimize yüzde 94,46, şirket işçilerimize ise yüzde 91 oranında maaş artışı yapıldı, hayırlı olsun” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye çalışanları ile bir araya geldi. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Soykan, 5 yıllık çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Akyazı’ya önemli hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Soykan, “ Bu hizmetleri omuz omuza hep birlikte yaptık. Bu başarı hepimizin başarısı, her birinizin bunda emeği var. Biz geride bıraktığımız 5 yıllık döneme ‘Alnımızdaki AK yazı’ diyoruz. Alnımızın akı ile bu dönemi tamamladık. Bu hepimizin alnındaki ak yazı. Şimdi el birliği ile Gönlümüzdeki Akyazı’yı inşa etmek için çok çalışacağız” dedi.

Konuşmasının sonunda toplu iş sözleşmesi hakkında belediye çalışanlarını bilgilendiren Başkan Soykan, “ Sizin emeğiniz bizim için çok değerli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeğinizin hakkını sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Maaşlarınıza belediye bütçemizin el verdiği ölçüde en yüksek oranda artışı yapmaya çalıştık. Sendika ile yapılan görüşmelerin sonunda kadrolu işçilerimizin maaşlarına yüzde 94,46, şirket işçilerimizin maaşlarına ise yüzde 91 oranında artış yaptık. Her birinize hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın konuşmasının ardından Hak-İş İl Başkanı Mesut Gökdemir ve Yerel Sen Temsilcilerinin de katılımı ile toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Hak-İş İl Başkanı Mesut Gökdemir, yapılan sözleşmenin tüm personele hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.