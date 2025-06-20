Akyazı Atatürk Ortaokulunda ÖDÜL YAĞMURU

​​​​​​​Akyazı İlk ve Orta Okulunun yapımını gerçekleştiren ve okul binasının yapımından sonra her zaman maddi manevi yönden desteklerini esirgemeyen Türk Eğitim Vakfı ve Garring Vakfı tarafından sağlanan ve aralarında diz üstü

Akyazı İlk ve Orta Okulunun yapımını gerçekleştiren ve okul binasının yapımından sonra her zaman maddi manevi yönden desteklerini esirgemeyen Türk Eğitim Vakfı ve Garring Vakfı tarafından sağlanan ve aralarında diz üstü bilgisayar, tablet, bisiklet, yeşil kart ve hediye çeklerinden oluşan hediyeler düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.

2024-2025 yılı eğitim ve öğretim yılının tamamlanması nedeniyle düzenlenen TEV Mütevelli heyeti ile yönetim kurulu üyeleri, GARRİNG Vakfı yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya, TEV Yurt dışı Eğitim ve Burslar sorumlusu Zeynep Beşikçi, TEV Yurt dışı eğitim ve burslar uzmanı Merve Temiz, TEV İnşaat Mühendisi Cengiz Genç’in de katıldığı törende okul birincisine diz üstü bilgisayar, şube birincilerine tablet, ikincilere bisiklet, üçüncülerine 3’er bin liralık hediye çeki verildi.

Derece yapan 32 öğrenciye ödülleri misafirlerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Okul Müdürü Mehmet Külekçi ve öğretmenler tarafından verildi.

Okul Müdürü Külekçi, okullarını ziyaret eden, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve yapılan ödül törenindeki tüm ödülleri de sağlayan misafirlerine teşekkür etti.