AKYAZI AKIN YAĞCILARSPOR’A YENİLDİ 1-2 ANCAK MAÇTA YAĞCILARSPORUN KURAL HATASI YAPTIĞI BELİRLENİNCE ŞAMPİYON AKYAZI AKIN OLDU

​​​​​​​İlçemizi Sakarya 2.Amatörde temsil eden iki güzide ekibimiz Yağcılarspor ve Alaağaç FK Bugün Akyazı suni çimde 1.amatöre yükselme mücadelesinde karşı karşıya geldiler.

İlçemizi Sakarya 2.Amatörde temsil eden iki güzide ekibimiz Yağcılarspor ve Alaağaç FK Bugün Akyazı suni çimde 1.amatöre yükselme mücadelesinde karşı karşıya geldiler.

Kıran kırana oynanan müsabakada Yağcılarspor 7. Dakikada Tarık Y. İle 1-0 öne geçti. Akyazı Akın Mert’le eşitliği sağladı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarı top her iki kaleye gitti geldi.51. dakikada Yağcılarspor Yusufla bir gol daha kazanınca 2-1 öne geçti. Maçın bundan sonraki bölümlerinde beraberlik için yağcılar kalesine yüklenen Akyazı Akın eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince maç Yağcılarsporun üstünlüğü ile tamamlandı.

Akyazı Akınsporun bir hücumunda yan hakem Beytullah Yıldız Ofsayt gösterince buna ofsayt olmadığını iddia ederek itiraz eden ve sahaya giren Antrenör Mustafa Demir Kırmızı kart görerek sahadan atıldı.

Bu sonuçla puan ve averajlar eşitlenince kurallar gereği şampiyonun belirlenmesi için bir maç daha yapılması gerekiyordu.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda bir gol daha bulan Yağcılarspor maçı 2-1 kazanmasını bildi ve averaj hesabına göre bir kez daha karşılaşma imkanı doğdu. Ancak maç sonu Yağcılarspor’un sakatlanan oyuncunun yerine giren futbolcu Turgay için kural ihlali yapıldığı belirlendi. Bu durumda müsabaka Alaağaç FK’nın 3-0 galibiyeti şeklinde sonuçlanması gerekiyor. Kararı federasyon kurulları belirleyecek.

SAHA: Akyazı Suni

HAKEMLER:Furkan Kocayıldız, Yücel Demir, Beytullah Yıldız

AKYAZI Akın- 1 YAĞCILAR-2

AKYAZI AKIN; Berat ** Ferhat ** Ertuğrul*** Uğur** Sergen** Adem**(Kaan**) Gökay**(Umut**) Mustafa** Mert*** Berkay** İsa**(İlker**)

ANTRENÖR: Mustafa Demir

YAĞCILARSPOR: Ali *** Emircan ** (Turgay**) Taha** Bedirhan***Tarık*** Okan**(Erdem**) Ferhat***Fatih** Kubilay*** Yusuf** Tarık Y.***

ANTRENÖR: Adem Aydın

Goller: Dk. 7 Tarık Y., Dk.51 Yusuf (Yağcılarspor); Dk.31 Mert (Alaağaçspor)