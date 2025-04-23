AKYAZI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI COŞKU İLE KUTLADI

Akyazı’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kalabalık bir katılımla yapılan törende Akyazı İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 2 öğretmenle birlikte anıta çelenk bırakarak saygı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kalabalık bir katılımla yapılan törende Akyazı İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 2 öğretmenle birlikte anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıt önündeki çelenk töreninden sonra Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can bir süreliğine makamlarını çocuklara emanet etti. Çocuklar da isteklerini yetkili makamlara iletme fırsatı buldular.

Akyazı’daki 2. Tören Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi salonunda gerçekleşti. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın öğrencilerin ve Halkın Bayramlarını kutlaması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Programda daha sonra da öğrenciler okullarını temsilen şiirlerini okudular. Ardından Ana okulları ve İlkokulların gösterilerinin yanı sıra halk oyunları ekiplerinin mahalli oyunları izlendi.

Program yıl içinde okullar arasında çeşitli konularda yapılan yarışmalarda derece alan öğrencilere protokol tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.