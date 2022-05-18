Kaldırıma çarpıp tarlaya uçtu 1 yaralı

Akyazı Batakköy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmail D. idaresindeki Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Akyazı Batakköy yolunda Batakköy istikametinden Akyazı istikametine seyir halindeki İsmail D. İdaresindeki Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak tarlaya uçtu.Kazada Otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu Otomobilde sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Sağlık ekiplerine teslim ettiler.
Yaralı İsmail D. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.