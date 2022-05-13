Bisikletten düşen Dede ve torunu Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ada Caddesi Belediye hizmet binası yakınlarında Bisikletle seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düşen dede ve torunu Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.
Akyazı Ada Caddesi Akyazı belediyesi hizmet binası yakınlarında Bisikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düşen Dede ve torunu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralı dede ve torununa ilk müdahaleleri yaptıktan sonra kontrol amaçlı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.