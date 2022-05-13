Bisikletten düşen Dede ve torunu Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ada Caddesi Belediye hizmet binası yakınlarında Bisikletle seyir halindeyken dengesini kaybederek

Bu haber 2022-05-13 00:32:49 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.