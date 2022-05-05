Kıskandıran birliktelik

Bakkallar- Bayiler, Manifaturacılar-Tuhafiyeciler, Şoförler, Madeni Sanatkarlar, Berberler,

Bu haber 2022-05-05 23:54:10 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

Bakkallar- Bayiler, Manifaturacılar-Tuhafiyeciler, Şoförler, Madeni Sanatkarlar, Berberler, Gıda Maddeleri, Esnaf ve Sanatkarlar ile Ağaç İşleri Odası olmak üzere toplamda 8 Oda Akyazı’da SESOB’a bağlı olarak faaliyet gösteren Odalardır.

Geçmişten gelen bir gelenek olduğu için olsa gerek Akyazı’da faaliyet gösteren 8 Oda başkanının her zaman birlikte oldukları, birbirlerini destekledikleri görülür ve bu birliktelik dikkat çekici boyuttadır ve bazı kesimi de kıskandırır. Ancak, bu Odaların Akyazı için ve Odalarına kayıtlı üyelerin yararları için çalışıyor olması ise kıskananların aksine mutlu olan insanların sayısını en üst düzeye çıkarır.

Kendi Odalarının genel kurullarını tamamlayan Akyazı Oda başkanları Hüseyin Kaliç, İsmet Öztürk, Şaban Özdemir, Sezgin Durmuş, Hasan Cengiz, Mustafa Demiralay, Emin Üstün ve Birol Yılmaz geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya gelip hem birbirlerinin sorunlarını dinlediler ve çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulundular, hem de 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü yapılacak olan SESOB Birlik Genel kuruluna ilişkin düşüncelerini dile getirdiler.