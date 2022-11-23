6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM KORKUTTU OKULLAR 1 GÜN TATİL

​​​​​​​Bu sabaha karşı saat 04.08 de meydana gelen şiddetli deprem herkesi korkuttu. Kandilli rasathanesinin verdiği bilgiye göre depremin merkezi Düzce ve 6 şiddetinde.

Bu sabaha karşı saat 04.08 de meydana gelen şiddetli deprem herkesi korkuttu. Kandilli rasathanesinin verdiği bilgiye göre depremin merkezi Düzce ve 6 şiddetinde.

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan Marmara depremi ve Düzce depreminden sonra ilk defe 6 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle büyük bir korku yaşayan Akyazılılar evlerini terk etti ve uzun süre sokakta kaldı.

Deprem anında elektrikler kesildi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, Kocaeli, Sakarya'da da hissedildi.

Yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı olmadığı bildirilirken Sakarya valiliği eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.