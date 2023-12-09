6 PUANLIK MAÇ ALAAĞAÇSPOR’UN 4-2

​​​​​​​Alaağaçspor rakiplerinden biri olan ve kendisini 2 puan geriden takip eden Erenlersporla evinde yaptığı müsabakayı 4-2 gibi farklı bir skorla yenerek 6 puan değerindeki karşılaşmayı kazandı.

Alaağaçspor rakiplerinden biri olan ve kendisini 2 puan geriden takip eden Erenlersporla evinde yaptığı müsabakayı 4-2 gibi farklı bir skorla yenerek 6 puan değerindeki karşılaşmayı kazandı. Ve rakibi ile aralarındaki puan farkını de 2 den 5 den beşe çıkardı.

Kıran kırana geçen karşılaşmada ilk gol Erenlerspor’dan geldi. 20 dakikada aniden gelişen atakta süratle Alaağaç ceza sahasına giren Mehmet Ali takımını öne geçiren golü attı.

Alaağaçspor 27. Dakikada Ömer’le beraberliği yakaladı. 1-1

Alaağaç 3 dakika sonra sonra penaltı kazandı. Penaltıyı Okan kullandı. 2-1

Dakika 34 Rakibine nefes aldırmayan Alaağaçspor Bayramın ayağından takımını 3-1 öne geçiren golünü attı. İlkyarı Alaağaçsporun 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci yarıda ger iki takım da gol için büyük çaba sarfetti. Maçın 65. Dakikasında Ömer kazanılan penaltıyı filelere gönderinde kendisinin 2. Golünü takımının dördüncü golünü atmış oldu.

Dk.72 Erenlerspor Emre ile durumu 4-2 ye getiren golü atarak ümitlendi ise de maçta başka gol olmayınca maçı Alaağaçspor 4-2 kazandı.

HAKEMLER: Hakancan Yılmaz *** Ramazan Çiftçi*** Levent Toz ***

ALAAĞAÇSPOR: Muhammet** Ömer*** Okan***( Mehmetcan**) Abdurrahman** (Ensar **) Kazım*** Alper *** Saadet*** Uğur** (Halimcan**) Bayram *** Berat **(Remzi**) Muhammet***

ANTRENÖR: Ercan Öztürk

ERENLERSPOR: Harun** Ömer** M.Hamza **(Doğancan**) Talha** A.Gökhan** Göktuğ** Samet**(Yusuf**) Emra ** Talha**(Fatih**) M.Ali *** Savaş**

ANTRENÖR: Alptuğ Yılmaz

GOLLER: Dk. 27-65 Ömer, Dk.30 Okan, Dk.34 Bayram (Alaağaçspor; Dk.20 M.Ali, Dk.75 Enre (Erenlerspor)