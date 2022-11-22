24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANIYOR

Ülkemizde 1981 yılında Atatürk'ün başöğretmen olduğu tarih 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak belirlenen öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de törenlerle kutlanacak.

Dünya çapında en değerli mesleklerden biri olarak görülen öğretmenlik, diğer tüm sektörleri doğuran meslek olarak bilinir. Yalnızca okulda, derslerde değil hayatın her alanında, öğrettikleriyle yaşamımıza şekil veren öğretmenlerimiz için her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanıyor.

Ülkemizde 1981 yılında Atatürk'ün başöğretmen olduğu tarih 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak belirlenen öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de törenlerle kutlanacak.

İlçemizdeki ilk tören Atatürk anıtı önünde yapılacak. Okullardaki okul Müdürleri ve görevi olmayan öğretmenlerin katılımı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Ardından topluca İstiklal Marşı söylenecek.

İlçemizdeki ikinci tören Kaymakam Yakup Güney ve diğer protokolün katılımı ile Büyük şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak. Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yanı sıra şiirler okunacak. Törende ayrıca öğretmenlik mesleğinde asaletleri onaylanan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirilecek.