19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANIYOR.

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramının 106. Yılı tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramının 106. Yılı tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanıyor.

15 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayan Gençlik Haftasında ilçe spor müdürlüğünce çeşitli etkinlikler yapılmıştı.

19 Mayıs sabahı ilk tören saat 10.00 da Atatürk Anıtı önünde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan Anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunacaklar ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

İkinci tören Spor Kompleksi tesislerinde yapılacak. Buradaki tören de saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayacak. Daha sonra Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan Öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler ve spor gösterileri ne yer verilecek olan kutlama töreni geçit resmi ile sona erecek.