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BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN CUMHUR ORTAĞI MHP’LİLERE ÇALIŞMALARINI GÖSTERDİ

BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN CUMHUR ORTAĞI MHP’LİLERE ÇALIŞMALARINI GÖSTERDİ

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BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN CUMHUR ORTAĞI MHP’LİLERE ÇALIŞMALARINI GÖSTERDİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan İlçe Merkezinde sürmekte olan belediye çalışmalarını
Bu haber 2021-12-01 20:11:32 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan İlçe Merkezinde sürmekte olan belediye çalışmalarını  Cumhur ortağı MHP  yöneticileri İlçe Başkanı Ali Dertli, Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, Ahmet Çetin’i gezdirerek gösterdi ve bilgilendirdi.

Bu inceleme ve bilgilendirme gezisine Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman da eşlik etti.

Gezi sonrası ilk açıklama Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan geldi.  Soykan bugün ittifak ortağımız MHP İlçe Başkanı ve Meclis üyeleri ile birlikte merkezde başlattığımız ve bitme noktasına gelen hizmetlerimizi gezdik. Ve kendilerini bilgilendirdim. Yine birlikte Cuma günü temel atma töreni yapacağımız spor komkleksindeki çalışmaları yerinde gördük ve kendilerinden tam destek aldık. Dedi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli de gezip gördüklerimiz bizi de memnun etti.. Güzel hizmetler için Belediye Başkanını tebrik ediyoruz ve sonuna kadar da destekliyoruz. Çünkü  yapılanlar biz Akyazı’lılar içindir, desteğimiz de bundandır.

 
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