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NAİM YOLCUNUN İLK ZİYARETÇİLERİ

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine
Bu haber 2021-12-01 20:02:45 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde  rahatsızlanarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan ve anjiyo olan ve hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahata çekilen BBP Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu ziyaretçi akınına uğradı.

İlçe Başkan vekili Serdar Apaydın, İlçe sekreteri Hamdi Erdoğan, ve Mali İşler  sorumlusu Ferhat Yılmaz  başkanlarını ilk ziyaret edenler arasında yer aldı.

BBP’li yöneticiler evinde ziyaret ettikleri başkanlarının hızla iyileştiğine dikkati çekerek başkanımız gayet iyi ve bir an önce görevinin başında olacaktır dediler.
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