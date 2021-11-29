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BELEDİYEDEN KIL ÇADIRI

Son zamanlarda Akyazı’da okçuluk sporuna ilginin artması üzerine
Bu haber 2021-11-29 18:58:14 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

Son zamanlarda Akyazı’da okçuluk sporuna ilginin artması üzerine  bu spor dalının daha rahat bir ortamda yapılmasına imkan sağlanması adına Akyazı Belediyesi önemli bir adım attı.

 Okçuluk sporunu yapmak isteyenler için hazırlattığı kıl çadırı spor salonu yanındaki boş alana kurdu ve çadırı da İlçe Spor Müdürlüğüne teslim etti.

İlçe Spor müdürü Adem Altun, Belediye Başkanına kendilerine hediye ettiği kıl çadır için teşekkür ederken, Belediye Başkanı Bilal Soykan da biz hediye olarak her türlü sporun ve sporcunun yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Okçuluk sporuna gönül vermiş gençlerimiz artık daha nezih bir ortamda oklarını hedefe tam ortadan vurmak için yaylarından bırakacaklardır. Kıl çadırımız gençlerimize hayırlı olsun dedi.
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