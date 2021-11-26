DOKTOR YAŞAR’DAN AYNI GÜN İKİ KUTLAMA BİRDEN

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Akyazı’nın sevilen ve sayılan doktorlarından DR. Yaşar Yılmaz ve eşi Reyhan Yılmaz dün
Bu haber 2021-11-26 20:26:45 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın sevilen ve sayılan doktorlarından DR. Yaşar Yılmaz ve eşi Reyhan Yılmaz dün gece hem evlilik yıldönümü ve hem de  öğretmenler gününü verdikleri bir yemekte kutladılar.

Bundan 16 yıl önce 25 Kasım tarihinde evlenen Yılmaz çifti dün gece hem evlilik yıldönümünü ve hem de sahibi oldukları Özel Akyazı Sürücü Kursunda görevli personel ile kurs öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladılar.

Bahçe Tadı tesislerinde yapılan Çifte kutlamanın yıldızı ise çaldığı enstrumanı ve söylediği sanat müziği ve türküleri ile geceye damga vuran Emekli Öğretmen ve gazeteci Kenan Certel oldu. Okunan şarkı ve türkülere yan masalardaki misafirlerde eşlik edince kutlamanın cokusu bir kat daha arttı.

Geceye katılan Certel aynı zamanda Sürücü kursunun Direksiyon Öğretmeni idi.

Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamadan sonra açıklama yapan Doktor Yaşar Yılmaz “ Eşim de ben de bu gece çok mutluyuz. Gecemize katılan her kese ve özellikle değerli öğretmenimiz Kenan Certel abimize çok teşekkür ediyorum dedi.
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