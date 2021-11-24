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MÜFTÜLÜKTEN VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLÜT PROGRAMI

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, görevleri başındayken şehit olan,
Bu haber 2021-11-24 22:37:35 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, görevleri başındayken şehit olan, Rahmet-i Rahmana Kavuşan öğretmenler için Kur'an-ı Kerim Okundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit olan ve vefat eden tüm öğretmenler için Merkez Gazi Süleyman paşa Camii ‘nde Kuran-ı Kerim okundu.

İlçemiz Merkez Gazi Süleyman paşa Camii’nde Öğle Namazı öncesinde düzenlenen Kuran-ı Kerim programına, İlçe Müftümüz Kamil Özcan Demir, Milli Eğitim Müdür ve Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Merkez Gazi Süleymanpaşa Camii görevlileri Uzman İmam Hatip Murat Aydoğdu, Müezzin Kayyımlar Yusuf Demirci, Mehmet Şimşek ve Topağaç Mahallesi Kur'an Kursu Öğreticisi Bahattin Atmaca'nın Kur'an'ı Kerim tilavetlerinin ardından, İlçe Müftümüz Kamil Özcan Demir'in yapmış olduğu dua ile sona erdi.
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