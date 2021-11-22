PAZARYERİ YENİLEME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Akyazı Belediyesi ile ayaptıkları protokol sonrası kapalı Pazar yerinin işletme sorumluluğunu üstlenen

Bu haber 2021-11-22 10:14:54 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ile ayaptıkları protokol sonrası kapalı Pazar yerinin işletme sorumluluğunu üstlenen Akyazı Manifaturacılar Odası ile Bakkallar-Bayiler Odası imzaladıkları protokol gereği pazaryerinde yapmaları gereken yenileme ve tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk ve Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç yaptıklaro ortak açıklamada şunları söylediler.

“İki Oda olarak belediyemizle yaptığımız sözleşmede Kapalı Pazar yerimizde yapmamız gereken çalışmaların yarısını 2021 yılı sonuna kadar, kalan yarısını da 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlamamız gerekiyordu. Biz sürekli artan maliyetleri de dikkate alarak tamamını bitirme kararı aldık. Ve Sıkı bir çalışmanın sonunda da yenileme ve tadilatlarımızı bitirme noktasına geldik. Allah’ın izni ile de 2021 Kasın Ayı sonuna kadar bitirmiş olacağız.” Dediler. Her iki başkan kendilerine destek veren oda üyelerine de teşekkür ettiler.