Kaymakam Güney Dokurcun’da Kütüphane açtı

Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesinde oluşturulan Kütüphane açıldı.

Bu haber 2021-11-14 22:35:58 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesinde oluşturulan Kütüphane açıldı. Kütüphane açılışı Kaymakam Yakup Güney'in katılımıyla yapıldı.

Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Meltem Tunç, kütüphanenin yapımında desteklerini kendilerinden esirgemeyen Maya Tekstil'e ve Dokurcun halkına minnettar olduklarını ifade etti.

Akyazı ilçe kaymakamı Yakup Güney Okul Müdürü Meltem Tunç'u gayretleri için tebrik etti. Ayrıca kütüphanenin oluşturulmasında destek olan Maya Tekstil ve Dokurcun halkına da teşekkür etti.