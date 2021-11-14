Akyazılı Ecrin Dünya şampiyonu oldu

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Öğrencisi Ecrin Çokhamur

Bu haber 2021-11-14 22:33:03 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Öğrencisi Ecrin Çokhamur WUSHU spor dalında 2 dalda katıldığı yarışmada Dünya şampiyonu oldu

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi 9/D Sınıfı öğrencilerinden WUSHU spor dalında B milli belgesi olan Ecrin Çokhamur 16 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2021 IWUF Wushu Taolu Virtual Competition Yarışmasına iki dalda katılarak bir dünya birinciliği ve birde dünya üçüncülüğü elde etti.

Ecrin Çokhamur’un bu başarısı Akyazı’da ve Eyyup Genç Fen Lisesinde sevinçle karşılanırken Okul idareside şampiyon olan Ecrin’e çeşitli hediyeler takdim ettiler