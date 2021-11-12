BAŞKAN YARDIMCISI ALİ ÖZER EFSANE MÜDÜRÜNÜ AĞIRLADI

Çalıştığı dönemlerde terörle mücadele organize suçlar ve özellikle de Fetöyle mücadelede

Bu haber 2021-11-12 00:12:27 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Çalıştığı dönemlerde terörle mücadele organize suçlar ve özellikle de Fetöyle mücadelede gösterdiği üstün başarılarla temayüz eden ve Emniyet teşkilatında hayli sevilen ve sayılan, emekliye ayrıldıktan sonra da Akyazı Belediye Başkan yardımcılığı görevini başarı ile sürdüren Ali Özer, kendisi gibi korkusuz, hem terör örgütlerinin hem de Fetöcülerin hedefi olan, çalıştığı dönemlerde elde ettiği başarı ve mücadele azmi ile emniyet teşkilatında adı EFSANE’ye çıkan Erdoğan eser’i makamında ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

Ali Özer, Ankara ve Düzce’de birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum , kendisine teşkilatımız içinde EFSANE MÜDÜR diye hitabedilen saygıdeğer müdürümüzün bana yaptığı ziyarete çok sevindiğimi ve mutlu olduğumu özellikle belirtmeliyim dedi ve emekliye ayrıldıktan sonra ulusal bir şirkette yöneticilik yapmakta olan emniyet Müdürü Erdoğan Eser’e teşekkür ediyorum dedi.