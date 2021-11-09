MUHTARIN SİMİT TEPKİSİ: BİZİ KERİZ YERİNE KOYMAYIN

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Mahallesinde satışa sunulan

Bu haber 2021-11-09 16:21:43 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Mahallesinde satışa sunulan Simitleri tartarak satılan simitlerde düşük gramajlı olduğunu hileli kar edildiğini iddia etti. Muhtar Çakmakçı kimse Milleti keriz yerine koymaya kalkmasın dedi.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, satın aldığı simitlerin gramajından şüphelenince Simit’i satın aldığı işyerine giderek satışa sunulan Simitleri tarttı,100 gram olması gereken Simitler 74 gr, 78 gr, 80 gr, 86 gr, 92 gr geldi. Tezgâhtaki tüm simitler eksik gramajla satılırken olması gerek 100 gram ve üzeri Simit çıkmadı.

Muhtar Murat Çakmakçı Bu milleti kimse keriz yerine koyamaz. Herkese hayırlı işler helalinden bol bereketli kazançlar" diyerek tepkisini gösterdi.