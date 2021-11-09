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AKYAZI’YI YÖNETENLERİN YOĞUN MESAİSİ

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan tempolu ve yoğun
Bu haber 2021-11-09 16:09:19 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan tempolu ve yoğun geçen bir günü geride bıraktılar.

Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan günün erken saatlerinde birlikte önce Ömercikler Mahallesinde devam etmekte olan alt v e üst yapı çalışmalarını yerinde gördüler ve çalışmaların yapıldığı bölgede yaşayan ve esnaflık yapan vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiler.İkili daha sonra Acella yaylasına çıkıp burada Büyükşehir Belediyesi tarafından gölette sürdürülen tahliye kanalları temizliği çalışmalarını kontrol ettiler ve ekiplerden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aldılar.

Aynı günün akşam saatlerinde de Sakarya’ya geçen Belediye Başkanı Bilal Soykan, burada SASKİ Genel Müdürü Yiğit tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Furkan Beşel ve Daire Müdürlerinin katıldığı önemli bir toplantıya iştirak etti ve bu toplantıda da SASKİ tarafından Akyazı’da yürütülmekte olan çalışmalar, 2022 yılında Akyazı’da yapılması düşünülen ve programa girmesi beklenen çalışmalarla ilgilikarşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.  Böylece hem İlçe Kaymakamı Yakup Güney hem de Belediye Başkanı Bilal Soykan birlikte yoğun ve yorgun bir günü geride bıraktılar.


 
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