CUMHURİYETİMİZİN 98. YILI KUTLANIYOR

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl nedeniyle Atatürk anıtı önünde çelenk bırakma tören düzenlendi.

Bu haber 2021-10-28 16:23:37 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.