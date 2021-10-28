CUMHURİYETİMİZİN 98. YILI KUTLANIYOR

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Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl nedeniyle Atatürk anıtı önünde çelenk bırakma tören düzenlendi.
Bu haber 2021-10-28 16:23:37 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl nedeniyle Atatürk anıtı önünde çelenk bırakma tören düzenlendi.  Anıt önünde düzenlenen törende Akyazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldıktan sonra saygı duruşuna geçildi ve Paris Orta Okulu Müzik Öğretmeni Ece Akyıldız’ın idaresinde istiklal marşının söylenmesi ile anıt önündeki tören son buldu.

Paris Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Reşat Beyoğlu’nun başarıyla sunduğu anıt önündeki törene Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, Deva Partisi İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Mülki ve Askeri Erkan, Okul Müdürleri, Gaziler, ADD Başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.

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