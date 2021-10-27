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ŞAHİN ECZANESİ BURSA KESTEL’DE TÖRENLE AÇILDI

Kuzuluk İlkokulu ile Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokullarında Müdür olarak
Bu haber 2021-10-27 00:33:47 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

 

Kuzuluk İlkokulu ile Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokullarında Müdür olarak görev yaptıktan sonra kendi isteği ile Bursa’ya tayin olan Mehmet Salih Şahin’in kızı Şule Şahin mesleğini icra etmek için Bursa Kestel’de eczane açtı.

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Önder Tanır ve Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin tarafından açılışı yapılan Şule Eczanesinin düzenlenen törenine siyasi partiler ve STK temsilcileri, Eczacılar, Eğitim camiası katıldı. Açılış törenine Akyazı’dan da çok sayıda eğitimci ve Şahin ailesinin sevenler katıldı.

Tören sonrası açıklama yapan Eczacı Şule Şahin, açılışımıza katılan herkese ve özellikle Akyazı’dan ve Kuzuluk’tan gelen konuklarımıza çok teşekkür ediyorum dedi.

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