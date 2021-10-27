ŞEHİT YÜZBAŞI’DA 63 ÜNKAN BAĞIŞI

Kızılay herk hafta geldiği Akyazı’da tahmininden fazla kan bağışı toplar gider

Bu haber 2021-10-27 00:22:46 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Kızılay herk hafta geldiği Akyazı’da tahmininden fazla kan bağışı toplar gider. Akyazılılar kan bağışı konusunda hassas olduklarını verdikleri katkılarla ispatlıyorlar.

Geride kalan hafta içinde bağış toplamak için Akyazı’ya gelen Kızılay ekibine destek bu kez Akyazı Şehit Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinden geldi. Okulun öğrencileri ve idarecileri ile öğretmenleri hem kan bağışında bulundular hem de çarşı içinde vatandaşlardan bağış konusunda destek istediler.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu İlçemizin güzide okullarından biri olan Şehit Halil İbrahim Sert Anadolu Lisemiz 63 ünite kan bağışında bulunarak bize destek verdi. Okulumuzun değerli mensuplarına bu duyarlı davranışlarından ötürü Kızılay Akyazı temsilcisi olarak sonsuz teşekkür ediyorum dedi.