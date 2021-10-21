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Akyazı Güneş Camii yardım bekliyor

Hayır sever bir vatandaş tarafından bağışlanan arsa üzerinde yapımına başlanan
Bu haber 2021-10-21 15:46:37 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Hayır sever bir vatandaş tarafından bağışlanan arsa üzerinde yapımına başlanan Güneş ismi verilen cami için dernek başkan ve yönetimi hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

5 milyon liraya mal olması beklenen cami ile ilgili olarak açıklamada bulunan dernek başkanı ve emekli din kültürü öğretmeni Sadettin Boz, camimizi arsanın bulunduğu yer olan Yunus Emre Mahallesi 4056 sokakta yapacağız. Yapım çalışmalarına başladık. Şu ana kadar 600 bin lira civarında bir masrafımız oldu ve inşaatımız hızla devam ediyor. Dernek yönetimi olarak hayırsever Akyazılı hemşerilerimizden camiimiz için destek ve maddi ve malzeme yardımı bekliyoruz. Camimiz için yardım yapmak isteyenler Şekerbank Akyazı Şubesine müracaat edip derneğimiz hesabına yardımlarını yatırabilirler. Ayrıca 0 505 653 24 75 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirler dedi.  

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