ÖMERCİKLER MAHALLESİNDE SORUN KALMIYOR

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Ömercikler Mahallesinde başlattığı çalışma

Bu haber 2021-10-19 18:24:12 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Ömercikler Mahallesinde başlattığı çalışma sonlandığında Akyazı’nın hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından en büyük mahallesinde sorun kalmayacak.

Yapılan ihale sonucu ihaleyi kazanan firma tarafından Ömercikler Mahallesinde başlatılan çalışmaya SEDAŞ, SASKİ, TÜRK TELEKOM, AĞDAŞ’ da katıldı ve bu kurumlarda kendileri ile ilgili eksiklerin giderilmesi ve eskiyen alt yapının yenilenerek değiştirilmesi çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.

Bu Mahallede yapılacak alt yapı çalışmasında yağmur suyu hattı yenileniyor, Türk Telekom fiber kablo döşeyerek internet hattını güçlendiriyor, Ağdaş doğalgaz, SASKİ içme suyu, Sedaş elektrik hatlarını yeniliyor.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapıya geçilecek olan ve 1110 metre yol için 2.212.8 ton asfalt dökülecek. 5 bin 340 M2 kaldırım yapılacak ve 4 bin 500 M2 de begont taş döşenecek. Böylece Ömercikler Mahallesindeki çalışma sona erecek.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan çalışma sahasını birlikte gezdiği gazeteci Salim Özyılmaz’a şunları anlattı “ Hedefim görevim sona erene kadar yapacağımız alt ve üst yapı çalışmayla Akyazı’nın çehresini değiştirmektir. Ömercikler Mahallesinde başlattığımız ve diğer mahallelerimizle devam edecek olan Merkez Mahalle çalışmalarımızda kibu örnek çalışmamız sona erdiğinde mevcut sorunlar bitecektir. Bizim hedefimiz budur ve Allah’ın izniyle de en kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayıp güzel ilçemizin güzel insanlarına bu güzel hizmeti sunmuş olacağız.”

Belediye Başkan Bilal Soykan açıklamasını şöyle sürdürdü. “Görüldüğü gibi Ömercikler mahallemizde hummalı bir çalışma var. Her taraf delik deşik. Bu mahallemizde yaşayan hemşerilerimiz ve esnaflarımız çalışmalarımızı yürekten destekliyor ve sıkıntı yaşıyor olmalarına rağmen sabır gösteriyorlar. Sebebi ise şudur. Biz bu çalışmayı başlatmadan önce mahalle sakinlerimizin büyük bölümü ile tek tek görüşüp çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik ve kendilerinden sabır dileğinde bulunduk. Sağ olsunlar onlarda bize geri çevirmediler. Bizde bu bilinç içinde özverili bir şekilde ve de seri olarak çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp onların hizmetine sokmaya kararlıyız. Yine gördüğünüz gibi Belediye Başkanı olarak ben de mahalle sakini hemşerilerimle gece gündüz birlikteyim ve onlara çalışmalarımızın geldiği safhaları tek tek anlatıyorum. Sabırları ve destekleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum. Bunu her Belediye Başkanı yapamaz ve böyle bir riski de göze alamaz”

Belediye Başkanı Bilal Soykan Ömercikler mahallesinde sürdürülmekte olan alt ve üst yapı ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından ç alışmaların diğer mahallelere kaydırılacağını da açıklamasına ekledi.