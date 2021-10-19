Gazetecilerden hoş geldin ziyaretleri

Akyazı’da görev yapan gazeteciler Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz,

Bu haber 2021-10-19 15:24:28 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da görev yapan gazeteciler Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel ve Akyazı Net İnternet sahibi, TV264 ve Medyabar temsilcisi Alaattin Onur İlçeye yeni atanan ve görevlerine başlayan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay ile SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylıya “hoş geldiniz” ziyareti yaptılar.

Akyazılı gazeteciler ziyaretleri İlçeye yeni atanan Müdürlerimizle tanışmak ve kendilerine başarı dileğinde bulunmak için yaptık dediler.

Ziyaret edilenlerde yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve amacımız üstlendiğimiz görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmektir açıklaması yaptılar ve gazetecilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ettiler.

Akyazılı Gazetecilerin SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna yaptıkları ziyarette Müdür yardımcısı Dr. Sevgi Balcıoğlu ile Yüksekokul Sekreteri Yusuf Şahinoğlu da ev sahipliği yaptılar.