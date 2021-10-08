Akyazı Belediyesi 2022 yılı bütçesi 112 milyon lira

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan ikinci toplantısını yaptı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk

Bu haber 2021-10-08 18:18:28 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan ikinci toplantısını yaptı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk tarafından idare edilen toplantıya Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Expobel çevre ve şehircilik teknoloji fuarına katılmak için Gaziantep’de oldukları için, AK Partiili Abdürrahim Atmaca, Abdülkadir Yıldırım ve Rasim Bulca ile MHP li üye Furkan Çakıroğlu mazeret beyan ederek meclisin ikinci oturumuna katılmadılar.

Ekim ayına ait ikinci oturumunu yapan Akyazı Belediye Meclisi 5 Ekim günü yapılan birinci oturumda plan ve bütçe komisyonuna havale ettiği ve Naci Çavdar’ın başkanlığında Uğur Kılıçoğlu, Ahmet Öztürk, Mustafa Birincioğlu ve Ahmet Çetin'den kurulu Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelendikten sonra hazırlanan 2022 mali yılı gelir tarifesi ile 2022 yılı bütçe tasarısı ile ilgili raporunu görüştü.

Gündemin birinci maddesinde yer alan 2022 mali yılı gelir tarifesi ile gündemin ikinci maddesinde yer alan maddeler halinde okutulan 2022 mali yılı bütçesini başkan Öztürk tek tek oyladı ve meclis üyeleri de her iki gündem maddesini oybirliği ile kabul etti.

Akyazı Belediye Meclisi tarafından kabul edilen gelir tarifesine konulan rakamlar yıllık enflasyon dikkate alınarak yüzde 19,3 oranında olarak arttırılırken, belediyenin bütçesi de 112 milyon lira oldu.