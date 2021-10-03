Çocuklar camiye gelsin diye camiye market açtılar

Akyazı Küçücek Mahallesi Merkez Camiinde Çocuklara Cami ve namazı sevdirmek

Bu haber 2021-10-03 19:18:02 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Küçücek Mahallesi Merkez Camiinde Çocuklara Cami ve namazı sevdirmek için CAMİ İÇERİSİNE Cami Market adını verdikleri stanç açtılar. Camiye gelen Çocuklar stanttan Bisküvi ve Çikolataları ücret ödemenden alıyor. Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesindeki merkez camiinde Camii imam hatip Murat Ertekin ve müezzin Sadık Öztürk, çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek cemaatle namaz kılmaya teşvik amacıyla farklı bir yola başvurdular.

Küçücek merkez cami içerisine Camii imam hatip Murat Ertekin ve müezzin Sadık Öztürk cami içerisine bir stat yaptırıp DINI Cami market koyarakiçerisine hayırsever market işletmecilerinin bağışladığı Biskivü, Çikolata, Kek. Meyve suyu gibi Çocukların sevdiği gıdıları doldurdular.

Camiye gelen Çocuklar oyunlar oynayıp ders çalıştıktan sonra bu markete gelerek ücretsiz alışveriş yapıyorlar.

Küçücek merkez cami imam ve müezzini Çocuklara camiyi banamzı sevdirmek onları camiye alıştırma amaçlı neler yapabiliriz diye düşündük ve bu Camii Merket’e karar verdik. Çocuklarımız oyunlar arasında dinini ,Namaz kılmayı ve Cami cemaati olmaya alışıyorlar. Tabii Çocukların en çok sevdiği şey ise ders sonrası Cami marketten Bisküvi, Çikolata, Kek. Meyve gibi benzeri gıda maddelerine ücretsiz sahip olmaları.